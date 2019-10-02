В Педуниверситете проходит акция «Поздравь любимого учителя»

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2 октября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С 2 по4 октября в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЧГПУ) проходит праздничная акция «Поздравь любимого учителя». В этом году её поддержали Почта России, «ОТВ» и медиахолдинг «Гранада Пресс».

Акция посвящена Дню учителя, который отмечается 5 октября. В холле главного корпуса на проспекте Ленина, 69 расположилось выездное почтовое отделение: будут стоять столы, стулья, кроме этого, организаторы предоставят участникам ручки, бесплатные открытки с символикой акции и спонсоров. Студент, школьник или случайный прохожий – любой желающий может подписать открытку, найти нужный адрес, вложить поздравление в конверт и опустить его в почтовый ящик. Помощь и консультацию участникам акции окажут студенты-волонтёры.

Выездное почтовое отделение работает 2, 3 и 4 октября с 10 до 15 часов. Торжественное открытие пройдёт 2 октября в 12.00.

Для справки

«Поздравь любимого учителя» — это праздничная акция, посвящённая Дню учителя, которая проходит в вузе с 2013 года. Ежегодно акцию ЮУрГГПУ поддерживают крупнейшие челябинские компании.