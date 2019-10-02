Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову присвоено звание Героя России". Президент РФ Владимир Путин наградил главу "Ростеха" "за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны".

По данным газеты "Ведомости", президент РФ подписал указ о присвоении Чемезову "Героя России" несколько недель назад.
В 2018 году звания "Герой России" были удостоены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов. Отмечены их вклад в разработку новых видов вооружений во время работы, гендиректором госкорпорации "Росатом" Кириенко и заместителем министра обороны по вооружению Борисова. Указы об их награждении также не были опубликованы.

ИЧ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Рады.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

//новости ан

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в онкоцентре имени Блохина обсуждаться на совещании в среду, 2 октября, у президента России…

В соцсетях обсуждают увольнение медиков из больницы города Чайковского в Пермском крае."Медсестер скоро не останется. Спецодежду так и не дали, зарплату не повысили…

Убийтый в Москве следователь центрального аппарата Следственного комитета России полковник Владислав Капустин занимался расследованием дела о хищении денег, которые были…