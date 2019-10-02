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2 октября 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову присвоено звание Героя России". Президент РФ Владимир Путин наградил главу "Ростеха" "за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны".

По данным газеты "Ведомости", президент РФ подписал указ о присвоении Чемезову "Героя России" несколько недель назад.

В 2018 году звания "Герой России" были удостоены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов. Отмечены их вклад в разработку новых видов вооружений во время работы, гендиректором госкорпорации "Росатом" Кириенко и заместителем министра обороны по вооружению Борисова. Указы об их награждении также не были опубликованы.