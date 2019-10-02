Почетных копейчан поздравил Анатолий Литовченко

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2 октября 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Копейске в Международный день пожилого человека состоялось торжественное мероприятие. На него собрались почетные жители города, ветераны войны и труда. Всех собравшихся с праздником поздравил депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко.

Парламентарий заявил, что пенсионеры по прежнему необходимы, поскольку именно за ними стоит накопленная житейская мудрость. Они нужны не только региону и стране, но и нынешней молодежи. Именно поэтому правительство области старается поддерживать пожилых людей. Депутат озвучил целый пакет социальных законов, подготовленных по инициативе губернатора области Алексея Текслера. Помимо индексации выплат ветеранам войны и труда будут введены новые меры в отношении некоторых категорий пенсионеров. Пример – дети участников Великой Отечественной войны, погибших на полях сражений. Они станут получать выплаты для возможности посетить захоронения своих родителей. Помимо этого они будут получать ежемесячные выплаты. Сразу 40 тысяч южноуральцев подпадут под действие этого закона.

Анатолий Литовченко заявил: «Выплаты начнутся с 1 октября, в День пожилого человека, что очень символично». Также он поблагодарил всех пенсионеров за их труд и развитие страны и края.