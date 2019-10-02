250 семей в Хабаровском крае потеряли жилье из-за паводка

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2 октября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае новое жилье получат семьи 250 подтопленцев. Этих граждан необходимо было обеспечить новым жильем еще в 2013, после наводнения, однако этого не произошло.

Порядка 1040 домов в регионе попали в зону подтопления. Как оказалось, 300 из них уже пострадали в 2013-м. Но в них снова оказались прописаны жители. Часть домов не получило статус непригодного для проживания. В настоящее время региональное правительство поручило муниципалитетам подготовить программы расселения.

Сумма предварительного ущерба уже посчитана – она составила 1,8 миллиардов рублей. Помимо фактического ущерба, нанесенного стихией, в нее вошли и компенсационные выплаты пострадавшим. В 300 миллионов рублей обошлись неотложные аварийно-восстановительные работы по наращиванию дамб, работы на низких участках дороги и иные оперативные работы.