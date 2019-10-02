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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Кремле сообщили, что ситуация в онкоцентре им. Блохина на совещании у Путина обсуждаться не будет. А за детей тревожно

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в онкоцентре имени Блохина
обсуждаться на совещании в среду, 2 октября, у президента России Владимира Путина не будет.

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В онкоцентре имени Блохина летом был назначен новый руководитель - Светлана Варфоломеева. Несколько врачей-онкологов заявили, что им уменьшили зарплату. Детские онкологи потребовали отстранить нового руководителя центра и решить вопросы с зарплатами. Врачи-специалисты пригрозили своим увольнением.

Информация получила широкий общественный резонанс. Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков заявлял, что новый директор Светлана Варфоломеева создаёт в коллективе "крайне напряжённую обстановку", угрожает сотрудникам сокращением ставок и предлагает уволиться по собственному желанию.

Главный внештатный детский онколог Минздрава РФ Владимир Поляков в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал "брехней" эту информацию. По словам Полякова, он лично присутствовал на первой встрече Варфоломеевой со всеми заведующими и заместителями директоров и слышал, как она сказала, что никого менять не собираются, "все будем работать коллективом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно подчеркивал, что администрация президента не должна и не будет контролировать ситуацию в отдельно взятом учреждении, это прерогатива Минздрава РФ, - передает ТАСС.

 

 

ИЧ

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