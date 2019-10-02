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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Эксперты: россияне стали меньше пить спиртного

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, жители России стали меньше употреблять спиртные напитки. Эксперты отметили, что падение показателей привело к увеличению средней продолжительности жизни россиян.

В организации отметили, что с 2003 по 2016 год общий показатель потребления алкоголя на душу населения снизился на 43%. Уточняется, что зарегистрированное употребление спиртного сократилось на 40%, а незарегистрированное - на 48%, пишет газета "СП".

По данным экспертов, с 2003 по 2018 год смертность в России сократилась на 39% у мужчин и 36% - у женщин. Отмечается, что погибать из-за болезней, вызванных алкоголем или чрезмерного употребления спиртного стали гораздо меньше.

БА

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