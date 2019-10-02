В Хабаровском крае режим ЧС может действовать до конца 2019

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2 октября 2019, 09:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Продлить режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре в Хабаровском крае предполагают до конца 2019 года. Особый режим будет действовать до завершения расчета по всем затратам, связанным с наводнением.

Об этом заявил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук в Комсомольске-на-Амуре. Перед этим здесь, в городе Президентского внимания, побывал с рабочим визитом полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае будет действовать до тех пор, пока мы не рассчитаемся со всеми затратами. Скорее всего, до конца года, - сообщил Литвинчук.

Согласно предварительным подсчетам, ущерб составил около 2 млрд рублей. В эту сумму также вошли выплаты гражданам, пострадавшим от наводнения.

- 300 домов в Хабарвоском крае оказались непригодны для проживания, некоторые из них были перепроданы, фактически незаконно, прежними хозяевами после наводнения 2013 года. Таких домов в Комсомольске-на-Амуре 15, но нынешние владельцы все равно получат компенсацию, - отметил зампред.

С июля действует в крае режим ЧС. Сейчас компенсации получили более 7 тысяч человек.