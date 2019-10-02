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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Медсестер скоро не останется", - в сети обсуждают увольнение медиков из больницы города Чайковского

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В соцсетях обсуждают увольнение медиков из больницы города Чайковского в Пермском крае. В этой больнице летом предупреждали о забастовке врачи скорой помощи.

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В группе "Черный список Чайковский" анонимный источник написал, что проблемы медперсонала до сих пор не решены, а новые устроившиеся в больницу врачи "увольняются, не выдержав нагрузки".

По словам инсайдера, "Кожевников (Александр Кожевников, главрач Чайковской ЦРБ) покрыл их матом и даже не спросил причину ухода", - сообщает . "Медсестер скоро не останется. Спецодежду так и не дали, зарплату не повысили, лекарств нет. Кожевников скоро будет работать за всех", — говорится в посте.

Руководитель ЦРБ Александр Кожевников отказался от общения с корреспондентом "URA.RU".

Напомним, в августе врачи станции скорой помощи в Чайковском грозили устроить забастовку из-за низких зарплат и неоплачиваемых переработок. В руководстве краевого минздрава опровергали данную информацию. Прокуратура провела проверку и установила, что врачей "скорой" привлекали к сверхурочной работе без их письменного согласия, а отработанные часы не оплачивали.

ИЧ

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