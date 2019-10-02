Убитый следователь центрального аппарата СК занимался деньгами, собранными на лечение Жанны Фриске

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2 октября 2019, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Убийтый в Москве следователь центрального аппарата Следственного комитета России полковник Владислав Капустин занимался расследованием дела о хищении денег, которые были собраны «Русфондом» на лечение певицы Жанны Фриске.

Представители «Русфонда» обратились к следователю в 2016 году с просьбой возбудить уголовное дело о хищении 20,8 миллионов рублей. Тогда Капустин передал дело в МВД, так как оно находилось в компетенции правоохранительных органов, - сообщает «Московский комсомолец».

На старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан СКР Владислава Капустина 1 октября с ножом у проходной в Техническом переулке напал мужчина. Он арестован.

Он находится под следствием. Подозреваемый в нападении на следователя обращался в следственный комитет со своей жалобой, а когда ему порекомендовали обратиться в другую инстанцию, он напал на первого встретившегося ему около ведомства сотрудника СКР.

По данным источника ТАСС в медицинских кругах, Капустин умер в реанимации НИИ Н.В. Склифовсовского, куда его доставили в критическом состоянии. Он получил ранение в области сердца. По факту нападения возбуждено уголовное дело.