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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Путин в среду проведет совещание по зарплатам врачей и модернизации здравоохранения

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Владимир Путин в среду, 2 октября, проведет совещание по ситуации с зарплатами врачей и модернизации первичного звена здравоохранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что на совещании главы государства будет рассмотрен вопрос совершенствования отраслевой системы оплаты труда.

По словам Пескова, ситуация в онкоцентре имени Блохина, несколько детских врачей которого заявили об увольнении изза претензий к руководству и недовольстве зарплатами, не будет обсуждаться, - сообщает ТАСС.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Президент РФ Владимир Путин провел 20 августа. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова тогда сообщила о дефиците врачей. Их не хватает 25 тысяч. Также Скворцова сообщила, что в четырех регионах страны оклад врачей не превышает 30% от средней зарплаты по региону.

Тогда Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

ИЧ

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