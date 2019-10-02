В Москве покончил с собой подполковник МЧС. В своей смерти он обвинил начальство

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2 октября 2019, 00:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве покончил с собой подполковник МЧМ. Олег Жуков работа заместителем главы специального управления ФПС МЧС России. Он не выдержал давления, которое на него оказывало начальство ведомства.

По словам близких, в своей гибели он обвинил начальство, которое пыталось «повесить» на него различные нарушения, а также угрожало. Подполковник В своём предсмертном видеообращении он перечислил имена руководителей, которые, по его мнению, довели его до этого шага. Все – довольно громкие имена из руководства МЧС, сообщает telegram-канал "Baza".