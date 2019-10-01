Владимир Евланов с рабочим визитом посетил станицу Старокорсунскую

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1 октября 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На встрече с жителями станицы и главой администрации Старокорсунского сельского округа Викторией Бедной, Евланов поделился планами работы Государственной Думы на ближайшее время, рассказал о национальных проектах и основных правительственных задачах и программах, контролируемых высшими органами власти Российской Федерации.

Парламентарий сообщил, что на развитие сельского населенного пункта выделено около 13 млн. рублей, этих средств, конечно, не достаточно, чтобы решить все проблемы, но развитие данных населенных пунктов имеет важное значение для динамичного роста уровня жизни всех регионов страны.

Станичники интересовались проблемами денежных вкладов произведенными ими еще в советское время. Многие до сих пор не могут их вернуть. Евланов сообщил, что вопрос внесен на рассмотрение Государственной Думой. Так же в беседе с жителями станицы парламентарий обсудил вопросы развития детского спорта, возведение спортивных объектов и безопасность на дорогах.

Евланов попросил главу сельского поселения информировать об этапах прохождения решения данных проблем взятых им лично под контроль.