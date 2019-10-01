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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Крыму появились на свет четыре редких амурских тигренка

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Крыму родились сразу четыре редких амурских тигрёнка. Краснокнижные хищники чувствуют себя превосходно и быстрыми темпами набирают вес. Им меньше недели и они с мамой находятся в отдельном вольере.

Тигрица приняла потомство и самостоятельно выкармливает детенышей, что является большой редкостью для животных в зоопарках, сообщает ТВЦ.RU. Уточняется, что на свет появились три мальчика и девочка. Вес у них - полтора килограмма. Мех на ощупь еще похож на вату, а ровные черные полоски, белые бакенбарды, брюшко и уши говорят о благородном происхождении.

АГ

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