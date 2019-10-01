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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Перепись населения в Крыму показала, что на полуострове проживают гномы, тавры, скифы и эльфы

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Во время предыдущей переписи населения Республики Крым в 2014 году в пункте «национальность» местные жители указывали, что они гномы, тавры, скифы или эльфы,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом рассказала начальник регионального управления федеральной службы госстатистики Ольга БАЛДИНА.

«Каждый раз, когда мы касаемся переписи, вспоминаем ответы о национальности: эльфы, скифы, гномы, тавры. Коллеги из Росстата упоминали, что были случаи, когда родители стояли над ребенком, контролируя, чтобы он написал, что является гномом по национальности. Тем не менее, что касается Росстата, то здесь полная добровольность участия в переписи и ответах на вопросы», — отметила она.

По словам БАЛДИНОЙ, это привело к тому, что в классификаторы национальностей в России были введены изменения.

Очередная перепись населения пройдет в 2020 году во всех регионах России.

ГБ

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