На Урале врачи начали бастовать

//Общество 13+

1 октября 2019, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми и Губахе медперсонал больниц объявил забастовку. Её причиной стало отсутствие кадров и низкая заработная плата. Врачи отказываются работать на две ставки. Однако это не всегда получается. В большинстве больниц медицинский персонал работает на износ. Многие врачи вынуждены совмещать работу в разных отделениях. За все переработанные часы платят очень мало.



Медики отмечают, что устали от недопустимых условий труда. Работу врачей перестали ценить. Забастовку инициировал Независимый профсоюз работников здравоохранения.



Бастуют не все больницы города. Некоторые боятся присоединяться. После того, как заведующий травматологией одной из больниц выступил с обращением о начале забастовки, к нему приехали "люди в погонах" и региональный министр здравоохранения. После такого грозного визита забастовка была прекращена. На врача надавили психологически.



На самом деле решение проблемы заключается в увеличении заработной платы, в том числе за переработку. Но местное министерство ничего не предпринимает в этом направлении. Вместо этого чиновники заставили главврача больницы № 6 сократить количество коек в лечебном учреждении. Чтобы отстаивать свои права врачи стали объединяться. Одиночные забастовки обычно приводили к увольнениям и проблемам.



