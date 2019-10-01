Специалисты назвали главную проблему рыбной отрасли

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1 октября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, ждет ли Россию кризис рыбной отрасли. Уточняется, что проблема доставки рыбы является одной из важнейших задач, которые требуют немедленного решения.

Специалист Людмила Талабаева в эфире НСН указала на необходимость улучшить качество транспортировки рыбы с Дальнего Востока в регионы России: "Для того чтобы доставить продукцию, нам нужно иметь хорошие холодильники, рефрижераторы, специализированные суда. Нам нужно работать по двум направлениям – точки, где хорошие холодильники и хорошая логистическая система".

Также как отмечает портал "Актуальные новости", британские врачи предупреждают, что хроническая боль в пояснице может сигнализировать о нехватке витамина D. Медики рекомендуют в течение зимних месяцев употреблять следующие продукты питания: жирная рыба, такая как лосось, сардины, сельдь и скумбрия.