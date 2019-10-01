Секта Пашиняна

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1 октября 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели», Тигран ТУМАНЯН ]

На днях премьер-министр древней христианской страны Армении сказал, что поставит священников на колени. Естественно, добавив, что не всех, а только своих политических противников. Но даже эта оговорка не меняет сущности возмутительной фразы. Создается устойчивое впечатление, что революционная власть намерена активно бороться и победить армянскую церковь.

Зачем, а затем, что последняя является столпом традиционных нравственных ценностей, который ужасно не нравятся патронам Пашиняна. И поэтому цель правительства - ослабление армянской государственности через девальвацию традиционных для Армении христианских ценностей, разрушение жизненного уклада семейных и многовековых традиций народа. По сути, терроризм в отношении национального самосознания.

Как это работает на деле? А вот как! В Армении работает фонд известного специалиста по уничтожению государств Джорджа Сороса «Открытое общество Армения», а также такие секты, как «Свидетели Иеговы», «Церковь Слово Жизни», мормоны. Эти секты имеют в Армении более 200 тысяч прихожан, и это при общем населении страны в три миллиона.

По имеющимся данным, в Армении зарегистрированы и работают более 3,5 тысяч НКО, большинство из которых финансируется правительствами западных стран, по большей части США, Францией, Великобританией.

А нынешняя власть просто кишит открытыми и скрытыми агентами влияния. Это - вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности Акоб Аршакян, министр здравоохранения Арсен Торосян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (лоббист ЛГБТ-сообщества в Армении), министр труда и социальных вопросов Эаруи Батоян, министр юстиции Рустам Бадасян, министр окружающей среды Эрик Григорян, руководитель аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, вице-спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер парламента Армении Лена Назарян, руководитель комитета по международным делам парламента Армении Рубен Рубинян и многие другие.

В общем, вся власть Армении отдана сотрудникам западных НКО, которые являются агентами специальных служб США, Великобритании, Франции. И будут ли они с должным уважением относиться к нашей церкви? Ответ напрашивается сам по себе. Когда у власти – секта, говорить о христовой защите не приходится. Как ни прискорбно это говорить…