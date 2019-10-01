В России резко подорожал чай

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1 октября 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Согласно информации Росстата, в январе средняя цена 1 кг чёрного байхового чая в РФ составляла 795,82 рубля, тогда как в августе этот напиток стоил 820,18 рубля.

Уточняется, что в этом году чай дорожал заметно сильнее, чем за аналогичный период прошлого года (с 762,47 до 772,97 рубля). За январь — август текущего года увеличилась стоимость чёрного байхового чая в пакетиках (25 шт.) — с 61,54 до 62,32 рубля, сообщает News.ru.

Также ученые советуют желающим похудеть пить постферментированный чай пуэр. Этот малоизвестный напиток из Китая, по мнению экспертов, поможет не только избавиться от лишних килограмм, но и стабилизировать достигнутый результат, пишет портал "Дни24".