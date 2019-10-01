В России намерены изменить правила получения гражданства

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1 октября 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства. Эта мера повысит привлекательность российского паспорта, считают эксперты.

Соответствующая идея отражена в сопроводительных документах, подготовленных Минэкономразвития к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы. В перспективе это позволит отменить обязательное требование "отказа от иного гражданства".

В настоящее время для того, чтобы получить российский паспорт, иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства. При этом отказ не является обязательным при получении российского гражданства в упрощенном порядке.