В чувашских деревнях вышли на митинг против повышения заработка?

//Общество 13+

1 октября 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

В окрестностях столицы Чувашии начались митинги. Жители протестуют против продажи земель. Они утверждают, что земли будут переданы инвесторам из-за рубежа. Якобы это создаст проблемы. На самом деле, ситуация больше парадоксальна. Митинги больше похожи на протесты против возможности больше зарабатывать.

Поводом для беспокойства людей стала земля между деревнями Три Избы и Первое Семеново. Сообщается, что участок планируется вывести из категории сельхозназначения. Якобы он будет передан под промышленное производство.

Это спровоцировало сельчан на митинг. Они утверждают, что земля будет передана иностранным инвесторам, которые построят на ней завод.

«Эта земля расположена между аэропортом, ЭС Чебоксарским и Химпромом, то есть это стратегически важный объект. Там не должно быть никаких иностранцев», — объяснила позицию чувашских сельчан одна из местных жительниц, — «Эта земля должна принадлежать нашему коренному чувашскому народу. Мнение народа не было услышано, его даже не спрашивали. Наш народ категорически против китайских инвесторов, потому что после них остается выжженная земля. Там будет все уничтожено: земля, вода, воздух. Все!».

Как сообщают местные СМИ, на скандальном участке планируется строительство молокозавода. Жители опасаются, что после сдачи объекта они не смогут продавать молоко по 16 рублей 50 копеек за литр.

Как правило, молокозавод — это в первую очередь рабочие места. Подобные предприятия, как раз, и занимаются скупкой молока у населения. На сайте минсельхоза Чувашии опубликована информация о скупщиках молока в республике. В Чебоксарском районе закупочная цена молока у населения колеблется в пределах 17 — 18 рублей за один литр.

Ситуация получается парадоксальной. Если скупщики закупают у населения молоко за 18 рублей, а сельчане митингуют, потому что "боятся, что не смогут продавать за 16,5 рубля" ту же самую продукцию, получается, бастуют они против возможности заработать больше.