Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Фонде Дятлова заявили о незаконной эксгумации тела одного из участников группы

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации, сообщил журналистам во вторник юрист фонда Евгений Черноусов.

"По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела", - цитирует Черноусова РИА Новости.

Юрист уточнил, что такая процедура может проводиться только в случае возбуждения уголовного дела. А ее результаты должны стать вещественными доказательствами. Отмечается, что речь идет об эксгумации тела туриста Семена Золотарева.

АС

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан