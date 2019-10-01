В Фонде Дятлова заявили о незаконной эксгумации тела одного из участников группы

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1 октября 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации, сообщил журналистам во вторник юрист фонда Евгений Черноусов.

"По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела", - цитирует Черноусова РИА Новости.

Юрист уточнил, что такая процедура может проводиться только в случае возбуждения уголовного дела. А ее результаты должны стать вещественными доказательствами. Отмечается, что речь идет об эксгумации тела туриста Семена Золотарева.