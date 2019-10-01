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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме рассказали, как нужно сократить рабочее время

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Госдуме заявили, что в России стоит постепенно переходить к сокращению трудовой недели. При этом отмечается, что уменьшение рабочего времени не должно стать «крахом экономики».

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал, что переходный период при сокращении рабочей недели должен пройти плавно. Парламентарий предложил на протяжении нескольких лет подряд уменьшать рабочее время на один час, передаёт RT.

«В XIX веке, начале XX века человечество дважды переходило на серьёзное сокращение рабочего времени. Это не сопровождалось никаким крахом экономике, а, наоборот, ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы», - напомнил Шеин.

АБ

//картина дня

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