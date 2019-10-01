Идеи, рожденные в эпоху постдиджитал, обсудят на книжной ярмарке

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1 октября 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

4 и 5 октября в Выставочном зале Союза художников России, при поддержке Министерства культуры Челябинской области и медиахолдинга «Гранада Пресс», состоится Южноуральская книжная ярмарка. Организатор мероприятия – Публичная библиотека, а главная тема ярмарки – эпоха постдиджитал.

#Идеи – это то, что будет витать в воздухе в первый уикенд октября. Как адаптироваться в цифровой эпохе, почему сейчас так важно традиционное общение и куда приведет дополненная реальность – обсудят на площадке открытых лекториев Южноуральской книжной ярмарки.

Какое будущее ждет высшее образование, какова роль университета в современном обществе и какие сценарии развития этого важнейшего института есть в современном мире – 4 октября гостям ярмарки расскажет Вера Новикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и методики обучения английскому языку ЮУрГГПУ.

«Сегодня университет, наряду с церковью и государством, стал одним из важнейших институтов, созданных цивилизацией и выдержавших испытание временем. Перед университетами современности стоит много трудноразрешимых задач: преодоление разрыва между гуманитарной, естественнонаучной и деловой культурами, нахождение на переднем плане интеллектуального и научного развития, улучшение понимания человеческой природы посредством развития социальных и гуманитарных наук, сочетание серьезной научной подготовки и глубоких гуманистических убеждений», – отмечает ученый.

Как работают коммуникации в эпоху постдиджитал? Секрет знает Иван Засурский, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (Москва).

Есть ли жизнь после 60? Конечно же, да! И даже очень активная. Об этом поговорят на дискуссионной площадке «Третий возраст». Модератор – Надежда Капитонова, заслуженный работник культуры РСФСР, библиотекарь-просветитель.

Как развивается искусство в мире цифровых технологий? Как прийти в картинную галерею и не пожалеть? И как промышленному городу стать центром современного искусства? Ответы на эти и другие вопросы знает Влад Михель, художник, куратор образовательной платформы «Культзавод».

О предостережениях и прогнозах авторов культовых сериалов расскажут Алиса Мальцева, кандидат психологических наук, доцент ЮУрГУ и Светлана Коробова, сотрудник лаборатории «Психология и психофизиология стрессоустойчивости и креативности» ЮУрГУ.

Информационный центр по атомной энергии приглашает посплетничать о новостях из мира физики, биологии, медицины. 4 октября состоится специальный выпуск устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна» с участием психолога Владимира Спиридонова (Москва), физика Александра Герасимова и врача-онколога Екатерины Мозеровой.

Проект сети ИЦАЭ «Язык Эйнштейна» – это устный журнал для тех, кто хочет быть в курсе последних научных новостей и событий в мире. Живые новости от ученых в формате научного ток-шоу в стиле «Прожекторперисхилтон».

Модератор – преподаватель креативного мышления школы «Икра», победитель Лиги чемпионов игры «Мозгобойня», член Союза журналистов России, заведующий сектором Публичной библиотеки Рифат Абдрашитов.

До, после и во время «Языка Эйнштейна» вас ждут умные игры от ИЦАЭ. Собрать физическую дженгу, вспомнив основные понятия физики, сыграть в игры «Хронограф» и «Чепухатом», разобравшись в истории великих изобретений и узнав значения редких слов. Попробовать себя в роли художника, рисующего стикерами. Собрать конструктор «Атом в кубе», узнать о современных ядерных технологиях и проверить объем своей памяти в Атомном мемори. Это и не только на площадке #Идеи Южноуральской книжной ярмарки.

Во второй день ярмарки, 5 октября, Андрей Лавров, кандидат философских наук, преподаватель РАНХиГС, коллекционер самиздата, и Юрий Аксенцев, библиофил, прочитают лекцию «Там и Самиздат. Ушедшая эпоха. Или?..».

Что нам предстоит узнать о своей психике? Об этом поговорим на лекции Владимира Спиридонова, доктора наук, профессора, заведующего лабораторией когнитивных исследований, декана факультета психологии РАНХиГС (Москва). Лекция проходит в рамках проекта «Энергия науки» сети Информационных центров по атомной энергии.

Чем дети поколения Z отличаются от других? Ответит Ульяна Бисерова, писатель, журналист, главный редактор журнала «Деловой квартал» на дискуссионной площадке о поколении, родившемся во времена глобализации и постмодернизма.

Финальным аккордом площадки #Идеи станет лекция «Гаджеты шарлатанов: от корректоров ауры до “кремлевских таблеток”» от Тима Скоренко.

Тим Скоренко – писатель и журналист. Финалист премии «Просветитель». Лауреат национальной премии «Медиаменеджер России» (2018).

Популяризатор науки и техники, выступает с лекциями на различные темы – технические, а также в области журналистики и пиара. Автор шести романов, сборника рассказов и сборника стихотворений; в качестве хобби увлекается музыкой (лауреат ряда музыкальных фестивалей).

Лауреат ряда литературных и научно-популярных премий; финалист Премии «Просветитель» (2017) за книгу «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II». Включен в финальный список для голосования премии «Просветитель» в этом году с книгой «Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год».

Из разговора с Тимом Скоренко:

– Если бы у вас была машина времени, то в какую эпоху вы бы отправились?

– В середину XIX в., в США, с коллекцией антибиотиков и с огромной пачкой патентов и описаний изобретений, которые на тот момент еще не сделаны.

– Как думаете, человечество захватят роботы?

– Нет. Никаких предпосылок к этому нет. Вообще. Кроме фильма «Терминатор».

– Топ 5 книг для обязательного прочтения?

– Джордж Оруэлл «1984»; Гюнтер Грасс «Жестяной барабан»; Нил Гейман «Задверье»; Виктор Пелевин «Чапаев и Пустота»; Милорад Павич «Хазарский словарь».

Если вы имели в виду нон-фикшн, то я его не читаю. У меня профессиональная деформация: когда 10 лет работаешь в нонфике, начинаешь его ненавидеть.

– Наука или литература?

– Звучит примерно как «руки или ноги»? И то, и то.

– Из всего, что было изобретено в СССР, что самое важное на ваш взгляд?

– Кислородные коктейли, конечно. Они хотя бы вкусные (впрочем, если серьезно, то турбобур – это очень крутое изобретение).

Ждем вас 4 и 5 октября на главное культурное и литературное событие этой осени.

Следите за программой мероприятий, генерируйте идеи и приходите на Южноуральскую книжную ярмарку.