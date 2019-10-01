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1 октября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Социальные центры в формате городских клубов будут открываться во всех округах Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения первого такого городского клуба нового формата для пожилых людей – «Мой социальный центр», открывшегося в районе Марьина Роща.

В ходе общения с посетителями центра Сергей Собянин рассказал о новом подходе к работе социальных центров, отметив, что подобная практика будет распространяться и на остальные районы столицы.

«Будем стараться распространять этот опыт, но, как вы понимаете, это не так просто - подобрать такие здания, реконструировать и так далее. Это сложная история, но будем потихоньку распространять, если вам нравится», - сказал Сергей Собянин.

«Центры социального обслуживания у нас были созданы в первую очередь для того, чтобы начислять пособия, материальную помощь. А это немножко другая история. Здесь можно пообщаться, найти интересное занятие», - также отметил С.Собянин.

Мэр добавил, что возможности для самореализации, проведения досуга, которые предлагаются в новом социальном центре, также можно найти и в других учреждениях, в которых проводятся занятия в рамках программы «Московское долголетие».

«В рамках «Московского долголетия» есть и другие программы и в школах, и в спортивных учреждениях, и в коммерческих организациях», - сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, городской клуб для пожилых людей «Мой социальный центр» расположен на ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 2. Общая площадь составляет более 1 тыс. кв. м. Прилегающая территория была благоустроена и озеленена. Имеется парковка на 10 машиномест, в том числе четыре места для инвалидов.

В помещениях провели ремонт, для нужд центра закупили новое оборудование и мебель. В «Моем социальном центре» есть актовый и многофункциональный спортивный зал, «шумная» и «тихая» гостиные для компаний и зона для индивидуального чтения, медиагостиная с домашним кинотеатром, творческая мастерская, кулинарная студия.

«Мой социальный центр» работает каждый день с 10:00 до 21:00. Все услуги бесплатны.

В материалах также сообщается, что в 2019 г. увеличилось количество мест для записи в программу «Московское долголетие» – со 135 до 1,2 тыс. По данным за сентябрь 2019 г., самыми популярными занятиями среди московских пенсионеров являются общая физическая подготовка (13,3%), гимнастика (12,6%), фитнес, тренажеры, зумба (8,3%), скандинавская ходьба (6,7%), информационные технологии (13,6%), английский язык (10,7%), танцы (8,2%), творчество (5,1%).

Напомним, 2019 год - Год театра в России. В рамках программы «Московское долголетие», в этой связи, открылось новое направление – театральные студии, в которые уже записались более 2 тыс. человек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Городской клуб для пожилых людей "Мой социальный центр" на улице Сущевский Вал, д.31, стр.2 был открыт в июле 2019 г.

Общая площадь "Моего социального центра" в Марьиной Роще составляет более тысячи кв.м. Прилегающая к центру территория благоустроена и озеленена. Имеется парковка на 10 машиномест, в т.ч. 4 места для инвалидов.

В помещениях центра проведен ремонт, закуплены оборудование и мебель, что позволило создать уютную среду для людей старшего поколения.

Широкие просторные коридоры, специальные туалетные комнаты и двуху-ровневая стойка общения позволяют чувствовать себя комфортно маломобильным гражданам, включая инвалидов-колясочников.

Вход в "Мой социальный центр" оборудован автоматическими раздвижными дверями. Гостей встречает открытая и дружелюбная зона рецепшн.

Далее в зависимости от желания гости могут провести время в одном из 7 просторных залов "Моего социального центра".

Актовый зал предназначен для организации лекций, мастер-классов, концертов и других мероприятий с большим числом участников.

В многофункциональном спортивном зале можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства.

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Новинки "Московского долголетия".

Программа "Московское долголетие" реализуется с марта 2018 г.

В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений. Чаще всего в "Московское долголетие" приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. Однако более 8,3 тыс. участников (7,2%) перешагнули 80-летний рубеж. Приблизительно треть пенсионеров посещает 2 и более кружка. 85% участников программы – женщины.

В 2019 году увеличилось количество мест для записи в программу – со 135 до 1 200. Запись осуществляется в ЦСО, центрах госуслуг "Мои документы", поликлиниках и других государственных учреждениях, где проходят занятия.

По данным за сентябрь 2019 г., самыми популярными занятиями среди московских пенсионеров являются ОФП (13,3%), гимнастика (12,6%), фитнес, тренажеры, зумба (8,3%), скандинавская ходьба (6,7%), информационные технологии (13,6%), английский язык (10,7%), танцы (8,2%), творчество (5,1%).

В новом осенне-зимнем сезоне "Московского долголетия", который начинается 1 октября 2019 г., программа секций и кружков была серьезно расширена и обновлена.

Спортивное направление является одним из самых популярных, его выбирает примерно половина участников программы. На данный момент открыт набор в 240 спортивных групп.

Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, бильярд, городки и другие.

Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках.

26 столичных вузов предлагают 225 учебных программ, среди которых – помимо неизменно популярных информационных технологий и англий¬ского языка – есть курсы психологии, бизнеса, ланд¬шафтного дизайна (обустройства дачи), пчеловод¬ства, овощеводства, сомелье, занятия по развитию творческих способностей, клубы по интересам (например, любителей кино), а также дискуссионные клубы, развивающие коммуникационные способности и умение поддерживать беседу на любую тему.

В новом сезоне к программе присоединились МГУ им. Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, РЭУ им. Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств и другие вузы.

2019 год – Год театра в России, и по инициативе участников "Московского долголетия" и театральных деятелей программа открывает новое направление – театральные студии, в которые уже записались более 2 тыс. человек.

Москвичи старшего возраста будут изучать актерское мастерство, сценическую речь и другие основы театрального искусства. Занятия будут проходить на базе досуговых и культурных центров, ЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. Например, в театре имени М.А. Булгакова занятия проводит народный артист России Владимир Стеклов.