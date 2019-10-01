В Госдуме заинтересовались «одиноким гаишником» из Татарстана.

//Общество

1 октября 2019, 18:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

"Одинокий гаишник" со скриншота youtube-видео

Судьбой гаишника, ставшего знаменитым после скандального ролика, заинтересовались в российском парламенте. У сотрудника ГИБДД возникли недоразумения с начальством и его решили наказать. Теперь он изо дня в день дежурит в одиночку на пешем посту. Местные СМИ рассказали, каким образом в Госдуме решили вмешаться в ситуацию.

«Одинокий гаишник» прославился после ролика активистов. Они обратили внимание на необычного сотрудника ГИБДД, который дежурит на улице. Как правило, дорожный патруль выезжает на дежурство на автомобиле. Кроме того, полицейские патрулируют улицы парами. Этот же дежурил в одиночестве, без машины.

После знакомства с сотрудником полиции, выяснилось, что в «странный патруль» он был направлен решением руководства. Как утверждают активисты, начальство решило наказать подчиненного за проступок, и теперь пытается его вынудить написать заявление об увольнении.

Видео разговора активиста с полицейским попало в социальные сети и стало популярным. Сотрудник ГИБДД в Татарстане получил прозвище «одинокий гаишник».

Теперь его судьбой заинтересовались в Государственной Думе. Сообщается, что представители аппарата Госдумы пытаются выйти на прославившегося сотрудника ГИБДД. Парламентарии хотят обратиться в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева с требованием вмешаться в ситуацию.