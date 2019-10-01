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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Оппозиции не согласовали проведение шествия "Бессмертный ГУЛАГ"

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Столичная оппозиция получила отказ московских властей на проведение шествия «Бессмертный Гулаг». Мероприятие планировалось провести в начале октября.

Организаторы шествия считают, что необходимо совместить темы политических репрессий современной России и советского периода. Оппозиционеры подали новую заявку для проведения мероприятия, однако эксперты считают, что власти отклонят и её. По мнению оппозиционных лидеров, отказ в проведении шествия является неуважением к жертвам государственного террора. Они считают, что Гулаг в нашем государстве остался до сих пор.

Формат мероприятия планировался таким же, как на 9 мая. Люди хотят пройти с портретами людей, которые оказались подвергнутыми незаконному государственному преследованию во времена «красного террора».

Российский политик Эмилия Слабунова обещала ряду российских журналистов, что данный вопрос будет подниматься на Совете Европы. Помимо этого политик планирует рассказать о правах и свободах россиян.

ПВ

//картина дня

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