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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В сети появилось видео драки женщин в автобусе в Казани

, 12:38 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

В соцсетях опубликовано видео жесткой потасовки двух женщин. Они подрались в автобусе так жестко, что их с большим трудом смогли разнять крепкие мужчины.

Причины конфликта не сообщаются. Съемки видео начались уже в самый разгар потасовки. На кадрах видно, как одну участницу драки оттаскивает мужчина в синей куртке и белой шапке. В какой-то момент ей удается выскользнуть. Она подбирается к своей сопернице, которую тоже кто-то пытается удержать, и пинает ногой.

В конце концов их разняли. Посмотревшие видео интернет-пользователи восприняли произошедшее негативно.

«Неужели нельзя было их вышвырнуть оттуда, столько там мужиков, справиться не могут, не умеют себя вести в обществе», — прокомментировали видео зрители.

//картина дня

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