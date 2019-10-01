200 млн на «Самбо»: краевому спорткомплексу в Хабаровске требуются новые вложени

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1 октября 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Непредвиденными расходами обернулось строительство краевого дворца «Самбо» в Хабаровске. Теперь объект требует еще 200 миллионов рублей.

«Самбо» планировался к сдачи в декабре этого года. Весной 2020-го в нем должны были начаться занятия. Но этот момент, очевидно, отложен на непредвиденный срок. В минспорте региона сообщили о необходимости дополнительного финансирования для завершения строительства дворца.

- Этот вопрос сегодня решается на уровне губернатора. Для Хабаровского края «Самбо» - важный объект, - отметил глава ведомства Семен Экшенгер.

Как оказалось, на удорожание повлияли корректировки в проектной документации. В проекте изначально были допущены ошибки, которые на начале строительства не были замечены. Именно они повлекли за собой и допрасходы, и проблемы с оплатой подрядчику. Ее невозможно было провести до момента, пока изменения в проекте будут узаконены.

Частично строительство финансируется из федеральной казны в рамках плана развития центров экономического роста. Теперь доля бюджета регионального вырастет до 60%.

На данный момент уже завершены работы по возведению каркаса, внутренних стен, кровле, ограждающих конструкций, стен и перегородок. На следующем этапе планируется провести устройство подвесных потолков, а также внутренних инженерных систем.