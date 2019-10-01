В Хабаровском крае «расправятся» с МУПами

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1 октября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сокращать МУПы в Хабаровском крае теперь будут еще более активно. Это должно препятствовать влиянию государства на рост экономики.

О новом витке «борьбы» с МУПами заявили в ФАС. Так ведомство намерено усилить конкуренцию в субъекте ДФО и ускорить его экономический рост. Именно эту задачу ставил Президент России Владимир Путин еще два года назад. После этого число унитарных предприятий в регионе сократилось с 155 до 147. По мнению представителей ФАС, этого недостаточно.

- Базовая задача – сделать так, чтобы влияние государства на экономику сократилось. Чем будет больше инициатив, тем среда станет конкурентнее, а значит и экономика будет развиваться эффективнее, - заверил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

По словам Евраева, под сокращение попадут не только МУПы и ГУПы. Упразднять будут и другие предприятия с государственным участием – будь то акционерные общества ил же общества с иной правовой формой.

На сегодняшний день списка попавших под «урезание» учреждений еще нет, но реализовать проект планируется уже в следующем году.