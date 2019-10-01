В Кузбассе аннулировали брак с женихом при смерти

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1 октября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Горсуд Таштагола по требованию прокурора города признал недействительным брак, который был заключен без участия жениха. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

В июне была осуждена руководитель ЗАГС Таштагола и Таштагольского района за то, что в июле 2017 года она по просьбе своей знакомой зарегистрировала брак между ней и мужчиной, не получив согласия брачующегося.

Накануне "жених" получил случайное ранение в живот на рыбалке, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Тогда гражданская жена умирающего решила оформить с ним отношения.

Мужчина скончался на следующий день, после чего молодая супруга в ходе рассмотрения уголовного дела о причинении мужу смерти по неосторожности потребовала компенсировать ей моральный вред в 100 тысяч рублей.

В результате в июне текущего года руководительница загса была признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.