//Общество 13+

1 октября 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте / Инцидент Екатеринбург

Жители трех районов в Екатеринбурге сообщили о странной жидкости чёрного цвета, которая начала течь из кранов в жилых домах. Люди сообщили, что проблема только с холодной водой и к тому же она плохо пахнет, пишет kp.ru.

"Вода из фильтровальных станции выходит одинаковая для всего города. Дальше она доходит до конкретного дома, до подвала. И вот в момент, когда она начинает проходить через внутридомовые сети, за ее качество отвечает управляющая компания", - рассказали в пресс-службе МУП "Водоканал", отметив, что они не могут вмешиваться в решение проблемы.

В организации добавили, что причины могут быть разные, например, внутридомовые сети давно не промывали или происходит подмес горячей воды в холодную.

Сами жители активно делятся фотографиями и выдвигают свои версии. Одни считают, что это нефть, а другие, назвали непонятную жидкость кока-колой. Инцидент замечен в Пионерском микрорайоне, Уралмаше и ВИЗе.