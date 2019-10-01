Новые миллиарды требует хабаровский аэропорт

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1 октября 2019, 10:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Еще один этап модернизации запланирован в международном аэропорту Хабаровска. Это будет вторая очередь реконструкции аэродрома, а проект оценен в 6,3 млрд рублей.

Новый проект уже отправлен на рассмотрение застройщику. В скором времени ожидается запуск проекта на экспертизу. Однако, когда именно еще не начатые работы завершатся, пока неизвестно. Дело в финансировании – фактически денежные средства на реализацию проекта отсутствуют.

В управлении аэропортовой деятельности Росавиации сообщили, что деньги намерены привлечь у правительства РФ. В свою очередь, полпред Юрий Трутнев пообещал, что займется вопросом выделения суммы, ак только вернется в столицу после рабочего визита в регион.

Что до основного этапа реконструкции, то он уже практически завершен. Аэропорт заработает полностью в следующем году. В настоящее время в эксплуатацию введена центральная дорожка взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Хабаровск является самым крупным авиаузлом ДФО. В нем обсуживаются порядка двух миллионов пассажиров ежегодно. Программа его комплексного развития проводится на условиях государственно-частного партнёрства в рамках ТОР «Хабаровск».