К дальним селам Хабаровского края пустят суда на воздушной подушке

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1 октября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В отдаленные села Николаевского района Хабаровского края можно будет попасть на амфибийных судах. Дважды в неделю транспорт будет доставлять граждан в Нижнее Пронге, Лазарев и Пуир.

Решение транспортной доступности – одна из наиболее важных задач, стоящих сегодня перед краевой властью. Для трех отдаленных николаевских поселков эта проблема сдвинулась с места. Теперь рейсы будут осуществляться в течение всего года.

- Приобретение судов и запуск их на маршруты направлены на решение проблемы транспортной доступности для жителей Николаевского района. Перевозки будут круглогодичными, - заметил глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Стоимость проезда из районного центра в Лазарев составит 2520 рублей, до Нижнее Пронге – 1310 рублей, а до Пуира – 1700 рублей. Часть затрат возьмет на себя краевой бюджет.