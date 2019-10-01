В России вступили в силу новые правила курения на балконах и лоджиях

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1 октября 2019, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во вторник,1 октября, в России вступает в силу закон о запрете на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, а также созданы новые правила против курения.

Согласно документу, в перечень запрещённых действий вошли запуск петард и приготовление шашлыков, передаёт РИА Новости.

Курить на балконах и лоджиях будет возможно, если это не будет создавать угрозы пожарной безопасности. В случае возгорания курильщик будет нести за свои действия ответственность вплоть до уголовной, если при пожаре погибнет человек или будет кому-то нанесён материальный ущерб. Нарушение правил грозит штрафом до 5 тыс. рублей.

Изменения также коснулись кинотеатров и медицинских учреждений, которые теперь обязаны информировать о действиях в случае пожара.