5 октября - День учителя. Оригинальные идеи для поздравления

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2 октября 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

5 октября, в международный День учителям, и школьникам, и родителям хочется поздравить любимых педагогов с праздником. Долгожданное выполненное домашнее задание - конечно, тоже неплохой подарок от учеников и родителей, но «Аргументы недели» подобрали ещё парочку оригинальных идей. А также мы нашли в Сети курьёзные и сентиментальные истории, связанные с этим профессиональным праздником.

Недорогим и оригинальным подарком может стать открытка. Не банально купленная, не вырезанная из картона со стандартно налепленными бабочками-наклейками, нет. Можно сделать открытку на заказ с любой подписью, выражающую любовь и уважение конкретному учителю. Также можно сделать индивидуальную открытку с юмором, например:









Можно традиционно подарить учителю букет. Но не из живых цветов, а из картонных. На каждый цветочек можно наклеить стикеры с пожеланием от каждого ученика или фотографии всех учащихся класса. Такой букет не имеет срока годности, да и выкинуть его - рука не поднимется.









Кроме того, будет здорово сделать учителям сюрприз в виде чаепития. Его тоже можно сделать особенным и тематическим. Например, если учитель, которого вы собираетесь пригласить на празднование математик - можно испечь печенье в виде геометрических фигур, а глазурью на них нарисовать цифры и формулы. Если вы собираетесь поздравить учителя иностранных языков - выложить слова из печенья в виде букв, например «thank you», «merci» или «gracias», что означает «спасибо». Учителю географии можно испечь или пирожные с флагами разных стран, тем самым проверить и его собственные знания.









Конечно, любой праздник становится веселее с конкурсами. Здесь повеселиться смогут все: и учителя, и родители, и школьники. Например, можно устроить конкурс рисунков - каждый ученик нарисует любого из своих учителей, а те будут угадывать. На память останутся портреты и хорошее настроение. Так же можно устроить конкурс стихов, написанных лично для педагогов. Учителям должно быть приятно, а ученики получат заслуженные аплодисменты.









Тема школьных учителей и университетских преподавателей трогает и вызывает ассоциации или воспоминания почти у каждого. Вот, какие истории, связанные с Днём учителя «гуляют» в Сети:

Выпускница Олеся поделилась своим «провалом»: «Однажды, в День учителя, мы с классом решили устроить что-то вроде сюрприза для учительницы математики. Написали четыре формулы функций, по графикам которых выходило слово "Love". И вот учительница нарисовала все графики, но оказалось, что мы где-то допустили ошибку, и вместо "Love" получилось "Loxi"...»

Школьница Нина в шутку поделилась: «Почему День учителя есть? А Дня ученика нет? Может я тоже хочу, чтобы мне учителя дарили цветы и конфеты за мою нервную систему...»

Антон пишет, какого это быть папой, когда мама - учительница: «Жена - учитель. И на День учителя она со всем школьным коллективом ежегодно ходила в ресторан «Фортуна». Дочке 4 года, учим с ней месяцы, никак не может запомнить Октябрь. Намекаю ей: «Школа, осень, День учителя и?...». - «И бар Фортуна!», - гордо отвечает дочь».

А Валентина поделилась, какие казусы могут произойти с учителями в их профессиональный праздник: «Никогда не думала, что такое может произойти. Но мама, как всегда, удивила. Она у меня преподаватель, и на День Учителя ей, по традиции, надарили конфет и прочих сладостей, в том числе и зефир. Прихожу я домой, встречает меня мама, но очень притихшая, на вопрос, как день, отвечает односложно. Ну, думаю, ладно. Пошла мыть руки, захожу в ванную и вижу распакованную коробку с солью для ванн в виде зефирок, одна из которых, по характерным отметинам, надкусана. В мою голову закрались первые подозрения. Иду к родительнице с вопросом, как соль. На что она стыдливо отводит глаза и начинает повествование. Далее от ее лица: "После обеда мне очень захотелось сладкого. Ну и полезла смотреть, что мне там подарили на ДУ. Нашла упаковку зефира. Обрадовалась и пошла варить кофе. Уже сидя за столом с чашкой кофе раскрыла упаковку, удивившись, что три зефирки весят 300грамм, что туда поналожили? И каждая в отдельной пленке. Посмотрела на этикетку, которая гласила "Десерт, Шипучие фигурки». И с мыслью, почему шипучие, откусила кусочек". Я билась в истерике добрых полчаса, а мама сидела, насупившись, и говорила, что зря мне все рассказала. Она почти час после "десерта" плевалась пеной и солью».

Студент Константин поделился секретом подкупа самого строго преподавателя: «В универе один из преподавателей был очень требовательный и принципиальный, взяточничество пресекал на корню, а предмет был очень трудный, вот все и ломали головы, как же его экзамен сдать, не напрягаясь. Окольными путями выяснили, что он фанат серии книг и фильмов о Гарри Поттере. Скинулись всей группой и купили ему шикарную волшебную палочку в специальном футляре и презентовали на День учителя, а когда пришло время зимней сессии, то он всем проставил четвёрки просто так, но предупредил, чтобы больше магию вне Хогвартса не использовали» .

Наталья поделилась забавной историей: «Получив с утра несколько поздравлений с Днём учителя, я поняла, что не могу не поделиться с вами чудесной историей моей коллеги, которая касается всех нас :) Пришла она на проф. медосмотр, поспав 4 часа, естественно, натощак. Пульс слабый, вид бледный. Врач, увидев это, говорит: "Что-то у вас вид уставший", на что коллега отвечает: "Ну да, устала". Врач (с искренним удивлением): "Устали? Но вы же учитель!"»



В общем, с праздником, дорогие учителя! Желаем вам поменьше уставать!

Ольга Новикова