"Не давить, не пытать, не сжигать из в печи...", в ролике пермские активисты угрожают расправой гомосексуалистам

//Общество 13+

1 октября 2019, 00:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.

"Не давить, не пытать, не сжигать из в печи

Аккуратно поймать и серьезно лечить..."

В ролике они обещают переловить их всех, и «вылечить» с помощью скальпеля. А это реальная угроза насилия. Иностранные видеохостинги, например YouTube, блокируют видео, но его заливают снова, а в российской соцсети ВКонтакте оно вообще в открытом доступе и его просмотрели больше 26 тысяч человек.

Идейный вдохновитель клипа Роман Юшков. Странно, что его еще не задержали за разжигание ненависти, потому что его постов и действий в соцсетях хватит на крепкую пятерку в колонии. Чего стоят личные оскорбления, которыми он награждает мужчину, у которого жена и двое детей, но который посмел заговорить о толерантности. «Знаем мы таких универсалов с жёнами и детьми... Плодите таких же уродов-вырожденцев», - пишет ему Юшков.

В клипе также снимались многодетный отец и экс-депутат Пермского Заксобрания Константин Окунев, православный боец Дмитрий Касьянов, Варвара Патокина и прочая компания гопников. Впрочем, ЛГБТ-сообществу Перми не стоит напрягаться из-за клипа. Эти «творцы» даже ролик нормальный снять не смогли, какое уж там «движение» организовать.