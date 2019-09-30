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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Случаев бешенства стало вдвое меньше в Московской области

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Число зарегистрированных случаев бешенства уменьшилось в Подмосковье более чем вдвое, как сообщили в областном Минсельхозе.

По словам главы ведомства Андрея Разина, количество случаев регистрации бешенства как диких, так и домашних животных на территории Московской области неизменно снижается с начала года. "На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 77 случаев. На аналогичную дату 2018 года было зарегистрировано 142 случая. Наблюдается снижение на 52%", - отметил он.

Уточняется, что такого результата удалось достичь благодаря введению инновационной системы профилактики бешенства, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

АГ

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