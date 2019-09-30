Резиденты ТОР Хабаровского края получат 150-миллиардные инвестиции

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30 сентября 2019, 22:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Резиденты территорий опережающего развития, а также Свободного порта в Хабаровском крае ожидают инвестиций в свои проекты в размере 150 миллиардов рублей.

Глава Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев заявил, что на данный момент в Хабаровском крае реализовано 26 проектов, в том числе и строительство нового современного терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. В новые проекты привлечены инвестиции в размере 44 миллиардов рублей. Благодаря проектам создано порядка трех тысяч рабочих мест.

- Сейчас заключено 87 резидентских соглашений, а объем инвестиций по этим соглашениям должен составить 150 миллиардов рублей. Планируется создание 9,3 тысяч рабочих мест, - отметил Канукоев.

В регионе функционирует при территории опережающего развития – «Хабаровск», «Комсомольск-на-Амуре» и «Николаевск». Режим свободного порта действует в Ванинском и Советско-Гаванском районах.