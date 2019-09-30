Северный завоз завершается в Хабаровском крае

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30 сентября 2019, 22:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Хабаровского края сообщило о том, что северный завоз в регионе находится на стадии завершения. На очереди два последних танкера с топливом – углем и нефтепродуктами.

Согласно плану, в северные районы Хабаровского края для подготовки к зимнему сезону необходимо доставить 15 тысяч тонн углы и 24 тысячи тонн нефтепродуктов. Последние доставлены на 83%, тогда как по углю план выполнен полностью.

- Северный завоз в 2019 году завершится до 20 октября. Сейчас в пути два танкера с 4,5 тысячами тонн дизельного топлива н аборту. Один из них идет в Охотск, второй – в Аян. Поставки будут завершены с этими двумя рейсами, - прокомментировали в Министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Доставляемые ежегодно в рамках северного завоза энергоресурсы позволяют обеспечивать работу коммунальных объектов зимой. Поставки осуществляются в населенные пункты Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского района, района имени Полины Осипенко, а также Николаевский и Ульчский районы.