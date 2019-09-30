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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Балашихе разыскивают сбежавшую невесту

, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В социальных сетях появилась информация о поиске сбежавшей невесты в Балашихе. Расстроенный жених развесил по городу объявления о потерянной суженой. До сих пор неизвестно, почему невеста так поступила с возлюбленным.

Пользователи соцсетей, а также жители Балашихи пытаются понять мотивы сбежавшей невесты. Одни считают, что мужчине повезло, что судьба отвела от него ненадежную спутницу, другие надеются на скорейшее воссоединение влюбленных. Некоторые девушки предлагают рассмотреть себя на роль будущей супруги, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".

АГ

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