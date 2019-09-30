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30 сентября 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области заложили на эти цели ни сного,ни мало 336 миллионов рублей.

Как сообщил на сессии вице-спикер парламента Александр Ведерников, речь, в том числе, идёт о муниципалитетах, у которых нет денег на поощрение своих сотрудников. А так хочется.

Между тем, как "Говорит Москва", еще 2 сентября Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области по ликвидации последствий паводка. «Это ж непорядок — это явное проявление некомпетентности», — заявил президент России главе Нижнеудинска Александру Путову.

На том же совещании Путин призвал мэра Тулуна Юрия Кариха «организовать работу должным образом своих команд и коллективов». «Если видите, что вы не справляетесь, найдите оперативную замену, найдите тех, кто хочет работать. Я всё понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, ещё и избираетесь на эти должности», — отметил глава государства. Так за что же премии из госбюджета?