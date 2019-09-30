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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты рассказали, почему подорожает молоко

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Эксперты рассказали, что уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% в связи с тем, что в конце осени запустится новая система контроля товаров.

Эксперт Марина Петрова объяснила в эфире НСН, чем вызван будущий рост цен на молочную продукцию:
«Рост цен на молочную продукцию произойдет, если мы оставим сроки введения двух систем – «Меркурий» и систему маркировки. Нужно понимать, что цена подрастет постепенно, это произойдет к середине 2020 года. Система маркировки – это очень сложная инвестиция для производителей. Это порядка 17 тысяч евро на один маркировщик, при этом нужно два маркировщика на случай сбоев. Среднее предприятие – это до 10 упаковочных линий, для которых требуются маркировщики. Важно понимать, что небольшие предприятия не могут ввести систему маркировки по причине ее высокой стоимости. Кроме того, это требует порционного учета на предприятии, а на молочных предприятиях чаще всего порционного учета нет. Это требует еще и инвестиций в IT-системы», - отметила она.

Эксперт так же добавила, что для обеспечения работы двум систем торговым сетям понадобится новая техника, персонал и программное обеспечение. Это так же увеличит издержки и приведет к подорожанию молока.

До этого эксперты на сайте Актуальные Новости рассказали, что молоко полезно при хроническом стрессе людям с дефицитом витамина В.

 

bl

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