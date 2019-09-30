Познер ответил, почему критикует СССР и Россию, но не трогает Запад

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30 сентября 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, почему зачастую критикует недостатки России и СССР, но при этом умалчивает о «несовершенстве западного общества».

Познер заявил, что стоит разделять Россию и СССР. По его словам, при СССР обещали создать «новое, справедливое общество», однако на деле вышло тоталитарное государство, в котором всё держалось на страхе и вере, передаёт РИА Новости. Журналист признался, что осуждает СССР за то, что в ходе его существования были преданы изначально объявленные идеалы. Что касается современной России, то Познер предложил людям задуматься, чем они гордятся в своей стране.

Говоря о Западе, он отметил, что «мы с вами в России, а не в Голландии, и лично меня мало волнует то, как живут в Голландии, меня волнует то, как живут в России».