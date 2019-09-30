Соловьев ответил сарказмом Гребенщикову, который про него ничего не говорил

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30 сентября 2019, 17:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Борис Гребенщиков на скриншоте youtube-видео

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую песню Бориса Гребенщикова. В композиции легенда отечественного рока высмеял телевизионщиков-конъюнктурщиков. Судя по реакции ведущего телеканала «Россия-1», он разглядел намек в свой адрес. И это его немного оскорбило.

Новая песня быстро набрала популярность. За два дня видеозапись посмотрели четверть миллиона человек. Автор назвал ее «Вечерний М». В тексте и говорится об этом «М», расшифровка аббревиатуры которого созвучна и отчасти синонимична слову «пустозвон».

«Он сияет, как новый полтинник», — спел Борис Гребенщиков про заглавного героя, — «С него каплют лосьоны и лак. И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг».

Кого именно он подразумевал под этим «вечерним М», Гребенщиков объяснять не стал. Никаких фамилий в песне не упоминается.

Спустя некоторое время после публикации песни Гребенщикову ответил Владимир Соловьев: «Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это чёрная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста».

Надо отдать должное, Соловьев показал не меньшее мастерство в искусстве намека. Была ли это реакция на новую песню Гребенщикова, телеведущий пояснять не стал.