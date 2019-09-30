Почти 30 тыс человек привились от гриппа в павильонах «Здоровая Москва»

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30 сентября 2019, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Почти 30 тыс. человек прошли вакцинацию от гриппа в павильонах «Здоровая Москва» с начала прививочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В столице продолжается кампания по мобильной вакцинации против гриппа. В этом году у москвичей впервые появилась возможность сделать это в павильонах «Здоровая Москва». Кампания началась 4 сентября и за время в павильонах успели сделать прививку почти 30 тыс. человек. Наиболее активно москвичи прививаются в павильонах в ландшафтном парке «Митино», музее-заповеднике «Царицыно» и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них вакцинацию прошли более 1,5 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы сделать прививку в павильоне, при себе достаточно иметь только паспорт, напомнили в департаменте.

Всего в городе работает 46 медицинских павильонов «Здоровая Москва», где москвичи могут бесплатно проверить свое здоровье. Чтобы пройти обследование необходимо быть прикрепленным к городской поликлинике и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если прикрепления нет, дополнительно потребуется московский полис ОМС.

Вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября. В рамках прививочной кампании помимо кабинетов в городских поликлиниках работает 65 мобильных пунктов вакцинации: 31 - около 29 станций метро, три - у станций Московского центрального кольца, один - рядом с железнодорожной платформой «Крюково» и два - во флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Любой москвич может пройти диспансеризацию (профилактический осмотр) во время прогулки в парке. В местах отдыха открылось более 40 павильонов «Здоровая Москва». Такой тест здоровья — это всего час вашего времени, который может предотвратить серьезные заболевания.

В московских парках можно пройти диспансеризацию (профилактический осмотр) по расширенному стандарту диспансеризации — если вы ее еще не проходили в этом году. Комплексный осмотр, сбор анализов и консультации проходят в павильонах «Здоровая Москва» с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Все они оснащены аппаратами УЗИ, электрокардиографами, приборами для измерения различных дыхательных параметров и оборудованием по определению уровня кислорода в капиллярной крови.

В павильонах расположены отдельные кабинеты врачей и кабинеты для забора анализов. Медицина идет туда, где это удобно москвичам. Катаетесь на велосипеде или просто гуляете? Сделайте остановку возле павильона «Здоровая Москва»!

Медицинское тестирование занимает от 40 минут до одного часа.