Бойцы студенческих отрядов приняли участие в ассессмент-сессии

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30 сентября 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинске, с 27 по 29 сентября, прошла ассесмент-сессия «СОсмыслом» для бойцов студенческих отрядов. Студенты решали кейсы, проходили тесты на логику и эрудицию, принимали участие в деловых играх.

Напомним, на сессии студенты Уральского федерального округа повышали свои надпрофессиональные компетенции. С ребятами работали наставники из ведущих вузов Челябинска, министерства образования региона и Челябинского регионального отделения МООО «РСО».

Анастасия Башарова,председатель профкома студентов Челябинского государственного университета, отметила, что сотрудничество с южноуральскими студентами продолжается второй год.

- Наш округ всегда впереди планеты всей, все проекты, которые мы придумываем на уральской земле, обязательно транслируются в Москве и других регионах, - отметила Мария Башарова. - Поздравляю вас, ребята, я уверена, что опыт, полученный в Челябинске вы обязательно реализуете у себя на местах.

По итогам ассесмент-сессии были определены лучшие участники, они будут продолжать свою деятельность в Российских Студенческих Отрядах.