Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января 2020 года

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30 сентября 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6 процентов. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что индексация пенсий превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 процента).

Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем одна тысяча рублей.

Согласно ранее представленным материалам Российской трёхсторонней комиссии, в России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тысяч рублей, - передаёт RT.

Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тысяч рублей.

В правительстве уточнили, что в будущем году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента , социальные — на семь процентов.