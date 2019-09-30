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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января 2020 года

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6 процентов. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что индексация пенсий превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 процента).

Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем одна тысяча рублей.

Согласно ранее представленным материалам Российской трёхсторонней комиссии, в России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тысяч рублей, - передаёт RT.

Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тысяч рублей.
В правительстве уточнили, что в будущем году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента , социальные — на семь процентов.

ИЧ

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