Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6 процентов. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что индексация пенсий превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 процента).
Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем одна тысяча рублей.
Согласно ранее представленным материалам Российской трёхсторонней комиссии, в России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тысяч рублей, - передаёт RT.
Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тысяч рублей.
В правительстве уточнили, что в будущем году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента , социальные — на семь процентов.