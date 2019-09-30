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30 сентября 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

15 октября в Озерске пройдет фестиваль «Дорога к храму». Это мероприятие состоится в рамках благотворительной программы «Росток», которая инициирована акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым.

В гала-концерте фестиваля «Дорога к храму» примут участие ученики детской музыкальной школы №1. Дети сыграют на новых музыкальных инструментах. В 2019 году Группа ЧТПЗ направила более 7,5 миллионов рублей на обновление материально-технической базы учебного заведения. Школа получила в дар новые гитары, виолончели, скрипки, аккордеоны, а также 12 пианино марки «Николай Рубинштейн». Также компания направила более 15 миллионов рублей на ремонт здания школы.

Проект «Росток» призван содействовать культурному развитию подрастающего поколения В 2019 году в программе примут участие более 5000 юных озерчан. Для них пройдут масштабные культурные городские мероприятия: рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», благотворительный бал, поездка на новогоднюю елку в Храм Христа Спасителя в Москву.