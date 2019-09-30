Женщина за деньги разрешила своему знакомому изнасиловать ее несовершеннолетних дочерей

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30 сентября 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Хакасии суд вынесет приговор женщине и мужчине, который с позволения матери за деньги изнасиловал двух ее несовершеннолетних дочерей. Пострадали семилетняя и восьмилетняя девочки.

Следствие установило, что женщина с мужчиной познакомились в 2012 году в Саяногорске. Они поддерживали интимные отношения. В конце года женщина познакомила любовника со своими маленькими дочками.

У педофила возник преступный умысел на совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении девочек.

По данным СКР, злоумышленник предложил женщине деньги. Она ответила согласием, тем самым, вступив с мужчиной в преступный сговор. Мать уговорила дочек сесть в автомобиль злоумышленника, он в ее присутствии совершил в отношении малолетних преступления сексуального характера.

Хакасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя и 34-летней матери пострадавших детей. Они обвиняются по статьям УК РФ "изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчина также обвиняется в совершении преступления по статье "насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые содержатся под стражей.