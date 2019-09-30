В Подмосковье дети платят за школьные обеды отпечатком ладони

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30 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Подмосковье реализуется программа под названием «Ладошки». Дети могут оплачивать свои обеды в школе прикосновением ладони к терминалу, для чего вносится в базу скан ладони ребенка, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Пока что данная технология применяется в условно добровольном порядке - никто не имеет права заставить родителей подписать договор на сбор биометрических данных ребенка. Но некоторые родители уже жалуются на давление со стороны школьных администраций.

В процитированном посте отмечается, что взятие биометрии у детей является сложным этическим вопросом. Уверены ли мы, что родитель вправе лишить своего ребенка анонимности? И может ли взрослый дать по закону информированное согласие, если он сам не уверен в конфиденциальности сдаваемых ребенком персональных данных?