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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Подмосковье дети платят за школьные обеды отпечатком ладони

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Подмосковье реализуется программа под названием «Ладошки». Дети могут оплачивать свои обеды в школе прикосновением ладони к терминалу, для чего вносится в базу скан ладони ребенка, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Пока что данная технология применяется в условно добровольном порядке - никто не имеет права заставить родителей подписать договор на сбор биометрических данных ребенка. Но некоторые родители уже жалуются на давление со стороны школьных администраций.

В процитированном посте отмечается, что взятие биометрии у детей является сложным этическим вопросом. Уверены ли мы, что родитель вправе лишить своего ребенка анонимности? И может ли взрослый дать по закону информированное согласие, если он сам не уверен в конфиденциальности сдаваемых ребенком персональных данных?

 

ДЦ

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